Джордан: Ньюи сказал мне, что кому-либо будет трудно догнать «Ред Булл»

Эдди Джордан, бывший владелец команды Формулы-1, рассказал о беседах с главным техническим директором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи и заверил, что доминирование «Ред Булл» продолжится. Джордан также сделал прогноз на предстоящий Гран-при США.

«Накануне вечером я был на одном мероприятии с Эдрианом Ньюи. Мы велосипедисты и много катаемся вместе в Кейптауне. Адриан говорит мне, что он чувствует, что кому-либо будет очень трудно достичь уровня эволюции «Ред Булл». Так что, ребята, приготовьтесь либо к скучному времени, либо к захватывающему, если вы поддерживаете «Ред Булл». Всё останется прежним, и Макс будет очень хорош.

Мне всё равно, какой двигатель у «Мерседеса», их машина не на уровне. Максу Ферстаппену по силам управлять болидом и получать от него максимум с точки зрения аэродинамики. Однако во многом это зависит от его таланта, потому что Серхио Перес не способен делать то же, что и Макс.

Итак, давайте подведём итог тому, что я сказал: думаю, что Макс, вероятно, снова выиграет на выходных в Остине. Меня не особо впечатляют незначительные изменения, потому что в середине сезона мало что можно сделать», — приводит слова Джордана Crash.net.