Мартин Брандл — о критике гонщиков: имею право говорить так, потому что сам был там

Бывший пилот Формулы-1, а ныне известный эксперт и обозреватель Мартин Брандл ответил гонщикам, которые отреагировали на его слова о том, что они не должны были жаловаться на экстремально жаркие условия во время гонки Гран-при Катара. В частности, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отметил, что Формула-1 изменилась за последние годы, и критика Брандла неуместна. Его партнёр по команде Льюис Хэмилтон, наоборот, заявил, что гонщики не должны становиться слишком мягкими.

«Я согласен с Льюисом в этом вопросе. Меня пару раз вытаскивали из машины. Есть две гонки, которыми я особенно горжусь, когда я был готов продолжать, несмотря ни на что. Поэтому я чувствую себя вправе говорить так — ведь я сам был там и знаю, что это такое.

NASCAR, GT — все терпят высокую температуру. Условия в Катаре были предельно сложными, но в следующем году это решится.

Мы хранители этого великого спорта. Мы представляем кровь, пот, слёзы, сломанные кости, потерянные жизни предыдущих 73 лет автоспорта. Сотни миллионов людей подключаются к трансляциям. Сотни тысяч тратят с трудом заработанные деньги, чтобы прийти на автодром и увидеть что-то невероятное, то, что они не могут или не хотят делать сами.

После гонки пилоты выглядели настоящими героями. Я видел, что они испытывали проблемы. Мы устраняем большую часть опасностей. Многие скажут, что это хорошо. Но мы не можем исключить все риски, нужно сохранить их. Я высказал своё мнение по этому поводу. Интересно, что думают другие. Я очень трепетно отношусь к этому.

В следующем году в Катаре будет легче. Команды будут пропускать через машину больше воздуха, гонщики будут готовиться по-другому. Я признаю, что условия были экстремальными, но каким могло быть решение? Отменить гонку? Сократить её на 20 кругов? Решения не было», — приводит слова Брандла Сrash.net.