Мартин ответил, обижается ли он на своего напарника Зарко за обгон на последнем круге

Испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин прокомментировал свою тактическую ошибку, которая стоила ему победы в гонке Гран-при Австралии MotoGP. Напомним, Мартин лидировал и смог оторваться от пелотона, но сильный износ комплекта мягких шин в концовке отбросил его лишь на пятое место.

«Конечно, сейчас нужно понять, какой выбор был лучшим, но я планировал на 100% использовать «софт». Я попытался, и это не сработало. Но я доволен своим выступлением. Думаю, я ехал очень аккуратно и хорошо, стараясь беречь шины. Но в конце концов это не сработало.

Я много работал с мягким комплектом, поэтому думал, что он выдержит гонку, но оказалось, что это был не лучший выбор. Я думал, что «медиум» не позволит мне изменить ситуацию, поэтому предпочёл мягкий комплект. Это была моя стратегия. Но, возможно, мне удалось бы оторваться и на «медиуме». Мы никогда этого не узнаем. Нам придётся подождать ещё год, чтобы приехать сюда, но я больше не буду участвовать в гонках здесь на «софте».

Конечно, с этого момента я не буду рисковать. Мы должны использовать как минимум те же шины, что и наши соперники, и я буду придерживаться такого плана, по крайней мере, до конца сезона.

Примерно за семь кругов до конца я понял, что у меня проблемы, потому что я увидел, как быстро приближаются соперники. Я давил на газ, но не мог ускориться, у меня не было ни мощности, ни сцепления. Я просто старался финишировать как можно лучше, и это оказалась пятая позиция.

Расстроил ли меня обгон Зарко на последнем круге? Нет, нет, он определённо заслужил победу. Я так рад за команду и за него. Сейчас мы очень близки к командному чемпионству, и это здорово», — приводит слова Мартина The Race.