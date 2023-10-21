Никита Бедрин впервые финишировал на подиуме во ФРЕКА

Сегодня, 21 октября, на трассе «Хоккенхаймринг» состоялась первая гонка очередного этапа Региональной европейской Формулы «Альпин» (ФРЕКА), в которой за рулём болида команды Van Amersfoort Racing принимал участие 17-летний российский пилот Никита Бедрин.

В гонке, длившейся 17 кругов, победу одержал немецкий юниор «Ред Булл» Тим Трамниц, второе место занял его напарник по команде R-Ace GP Мартиниус Стенсхорне, тройку сильнейших замкнул Никита Бедрин, которому удалось завоевать свой первый подиум во ФРЕКА. Отметим, что Бедрин ранее выступал на этапе ФРЕКА, проходившим на трассе «Зандворт» в Нидерландах. На предыдущем гоночном уикенде ему удалось занять девятое и пятое места. Отметим, что в Нидерландах Бедрин управлял болидом Monolite Racing.