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Никита Бедрин впервые финишировал на подиуме во ФРЕКА

Никита Бедрин впервые финишировал на подиуме во ФРЕКА
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Сегодня, 21 октября, на трассе «Хоккенхаймринг» состоялась первая гонка очередного этапа Региональной европейской Формулы «Альпин» (ФРЕКА), в которой за рулём болида команды Van Amersfoort Racing принимал участие 17-летний российский пилот Никита Бедрин.

В гонке, длившейся 17 кругов, победу одержал немецкий юниор «Ред Булл» Тим Трамниц, второе место занял его напарник по команде R-Ace GP Мартиниус Стенсхорне, тройку сильнейших замкнул Никита Бедрин, которому удалось завоевать свой первый подиум во ФРЕКА. Отметим, что Бедрин ранее выступал на этапе ФРЕКА, проходившим на трассе «Зандворт» в Нидерландах. На предыдущем гоночном уикенде ему удалось занять девятое и пятое места. Отметим, что в Нидерландах Бедрин управлял болидом Monolite Racing.

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