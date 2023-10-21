В «Альпин» назвали пилота Ф-2, который примет участие в свободных практиках в сезоне-2023

20-летний австралийский пилот Джек Дуэн, выступающий в сезоне-2023 в Формуле-2 за команду «Инвикта Виртуози Рейсинг», примет участие в двух свободных практиках Формулы-1 за рулём «Альпин» — на Гран-при Мексики и на Гран-при Абу-Даби.

«Для меня огромная честь получить возможность управлять болидом Формулы-1 на Гран-при второй год подряд. Я очень благодарен команде «Альпин» за возможность управлять A523 на свободных практиках в Мексике и Абу-Даби. В этом году я очень усердно работал с командой в качестве резервного пилота, используя любую возможность, чтобы получать как можно больше информации для команды, и я чувствую, что я готов сделать шаг вперёд и приняться за пилотирование. Моя единственная цель — делать то, что запрашивает команда, чтобы положительно повлиять на результаты команды на двух уикендах», — заявил Дуэн в пресс-релизе «Альпин».

В календаре Формулы-2 сезона-2023 остаётся один этап, который пройдёт в Абу-Даби, максимально высокое место, которое Дуэн может занять в чемпионате — второе.