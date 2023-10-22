На аукцион выставлена Ferrari, которая может стать самой дорогой в истории

На аукцион RM Sotheby’s выставлена одна из самых редких в мире Ferrari 250 GTO. Речь идёт о машине 1962 года выпуска с 4-литровым двигателем V12 — это один из трёх экземпляров, выпущенных Ferrari с таким мотором. Организаторы аукциона ожидают, что автомобиль будет продан по рекордной для марки Ferrari цене.

Ferrari 250 GTO сама по себе является одной из самых редких и дорогих моделей «Скудерии», однако шасси с серийным номером 3765 даже в этой линейке стоит особняком. Эта машина была построена специально для гонок на выносливость и дебютировала в «1000 километрах Нюрбургринга» в 1962-м, а затем в том же году приняла участие в гонке «24 часа Ле-Мана», перед которой и была оснащена более мощным двигателем мощностью свыше 390 лошадиных сил. Увы, уже в начале суточного марафона автомобиль попал в аварию и хотя позже механики смогли вернуть машину на трассу, она сошла с дистанции из-за перегрева.

Ferrari 250 GTO уже сейчас является самым дорогим автомобилем марки. Так, в августе 2018 года на аукционе RM Sotheby’s в Монтерее экземпляр с серийным номером 3413 был продан за $56,4 млн. Кроме того, в том же году в рамках частной сделки одна из 250 GT была продана за $70 млн. Предполагается, что 4-литровая версия сможет побить оба рекорда — аукцион состоится 13 ноября в Нью-Йорке.

Отметим, что в мире существует лишь 36 экземпляров Ferrari 250 GTO, что делает автомобиль одним из самых редких в истории.