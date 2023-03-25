За эту «Феррари» заплатили совершенно безумные деньги. Настоящее сокровище!

В 2019 году суд Болоньи встал на сторону Ferrari и признал 250 GTO уникальным произведением искусства, которое запрещено копировать. А годом ранее одна из 36 таких машин (с серийным номером 3413GT) ушла с аукциона RM Sotheby’s за $ 52,2 млн, став новым самым дорогим автомобилем в мире (до этого рекорд удерживала другая 250 GTO — с серийным номером 3851GT, проданная за $ 43,6 млн). И даже это не предел: в том же 2018-м бизнесмен Дэвид Макнил в рамках частной сделки приобрёл Ferrari 250 GTO с серийным номером 4153GT за $ 70 млн.

И пусть в 2022 году все эти рекорды побила раритетная модель Mercedes-Benz, 250 GTO до сих пор остаётся самой дорогой и одной из самых редких Ferrari.

250 GTO и «Великий исход»

В середине 1950-х, когда из гонок спорткаров на фоне трагедии в Ле-Мане ушёл Mercedes, на первый план вышла Ferrari, выигравшая три чемпионата мира GT подряд. Однако в 1959-м Aston Martin DBR1/300, которую пилотировали в том числе Стирлинг Мосс и Кэролл Шелби, выиграла «1000 км Нюрбургринга», «24 часа Ле-Мана» и «Турист Трофи» в Гудвуде и отобрала у «Скудерии» титул. Главным преимуществом DBR1/300 перед техникой Ferrari была аэродинамика, и Коммендаторе Энцо Феррари поручил инженерам создать новую машину для гонок GT по регламенту Группы 3.

За основу взяли шасси 250 GT Berlinetta SWB, доработав его геометрию, а также трёхлитровый двигатель Tipo 168/62 Colombo V12 от 250 Testa Rossa, которой в 1960-м удалось взять реванш в Ле-Мане. Главной задачей инженеров было создание аэродинамически эффективного кузова, для чего Гьотто Биццаррини отправился в аэротрубу Пизанского университета, где вместе со студентами буквально вручную вытачивал облик будущей 250 GTO, с её фирменным длинным заниженным носом.

Инженеры работают с 250 GTO в Пизанском университете Фото: wikimedia.org / Public Domain

Но доделать машину Биццаррини не удалось. В 1961 году произошёл один из главных скандалов, связанных с Ferrari: «Великий исход» инженеров. Пятью годами ранее от болезни скончался Дино Феррари — первый сын Энцо и его супруги Лауры Доминики Гарелло. Семья тяжело переживала удар, и для Лауры способом прийти в себя стало участие в делах Ferrari. Однако со временем участие супруги Энцо стало вызывать всё больше раздражения внутри компании, начались склоки и конфликты.

В конце концов это вылилось в открытое письмо в адрес Коммендаторе за авторством Джироламо Гардини, одного из дилеров Ferrari. Его поддержали в том числе главный конструктор Карло Кити и Биццаррини, возглавлявший программу автомобилей GT. В ответ на просьбу ограничить участие Лауры в жизни Ferrari Энцо уволил не только всех авторов письма, но и тех, кто хотя бы на словах его поддерживал, а главным инженером в Ferrari стал Мауро Форгьери — 26-летний парень, который изначально пришёл в Маранелло на стажировку, чтобы в будущем заняться авиастроением…

GTO выходит на охоту

Первый прототип публике показали в 1961 году — под названием Ferrari 250 GT Le Mans Berlinetta Sperimentale. Фернан Тавано и Джанкарло Багетти выступали на этой машине в «24 часах Ле-Мана», но на 13-м часу гонки экипаж сошёл с дистанции из-за отказа двигателя. Работа над машиной продолжалась, и под руководством Форгьери инженеры переработали заднюю часть автомобиля. У 250 GTO появился задний спойлер, изменилось расположение двигателя, что сделало машину стабильнее на высоких скоростях.

Ferrari 250 GTO на гонке «Тарга Флорио» 1964 года Фото: ferrari.com

В доработанном виде машина неплохо показала себя в трёхчасовой гонке в Дайтоне и принесла Стирлингу Моссу победу в классе GT3.0. Вскоре появился второй прототип, и на тестах в Монце он уверенно ехал быстрее 250 GT SWB, основной на тот момент машины Ferrari в гонках GT. Именно эта машина — с серийным номером 2053GT — считается первым экземпляром Ferrari 250 GTO, хотя и была собрана из деталей других автомобилей. Через два года машина попадёт в аварию на «1000 км Нюрбургринга» 1962 года, будет восстановлена и снова разобьётся на «500 км Спа» в 1964-м.

Летом 1962 года Ferrari 250 GTO была запущена в производство. Первым выпущенным с нуля экземпляром стала машина с серийным номером 3223GT — её через месяц за $ 18,5 тыс купит Уильямс Маккелви, первый частный владелец в истории модели. Официальным спортивным дебютом автомобиля считаются «12 часов Себринга» 1962 года, в которых Фил Хилл и Оливье Жандебьен на 250 GTO с серийным номером 3387GT заняли второе место, уступив лишь экипажу на Testa Rossa.

Ferrari 250 GTO на трассе Фото: ferrari.com

В конце того года Ferrari выиграет чемпионат мира среди автомобилей GT, а затем возьмёт ещё два титула подряд — только в 1965-м корону у «Скудерии» сможет отобрать Shelby. Победа в 1962 году ознаменовала начало эпохи 250 GTO в мире гонок спорткаров — автомобиль стал ориентиром для других и в некотором смысле спровоцировал появление Ford GT40, которая в 1966-м положила конец шестилетнему доминированию Ferrari в Ле-Мане.

Наследие

В общей сложности с 1960 по 1963 год выпущено 36 экземпляров 250 GTO (считая самый первый прототип). Вообще-то для омологации GT требовалась серия из не менее сотни машин, но Ferrari доказала, что 250 GTO – это лишь модификация прежних моделей с индексом 250, коих намного больше сотни. Исключительная редкость и недоступность машины, которую поначалу можно было купить лишь после личного одобрения Энцо Феррари, сделали машину настоящим сокровищем.

В 1977 году одну из 250 GTO купил барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, а в 1985-м один из экземпляров ушёл к модельеру Ральфу Лорену. В 1987 году ФБР пустила с молотка 250 GTO, ранее принадлежавшую одному из лидеров наркокартеля, её купил Жак Суотерс, гонщик и автоспортивный менеджер из Бельгии. Кроме того, такая Ferrari есть в коллекции Лоуренса Стролла.

Ferrari 250 GTO с серийным номером 4153GT, купленная Дэвидом Макнилом за $ 70 млн Фото: Wikimedia.org

250 GTO осталась в истории как уникальный артефакт гонок GT 1960-х. Она изначально создавалась для спорта, а не для комфортной езды, у неё предельно минималистичный интерьер, а у некоторых экземпляров на приборной панели даже нет спидометра. Нет ни ковриков, ни подголовников, ни подстаканников. И тем не менее эта машина стоит каждого выплаченного за него цента — это настоящее произведение автомобильного искусства.