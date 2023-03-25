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История Ferrari 250 GTO: самой дорогой «Феррари» в истории, доминировавшей в Ле-Мане и гонках GT

За эту «Феррари» заплатили совершенно безумные деньги. Настоящее сокровище!
Дмитрий Захарченко
За эту «Феррари» заплатили безумные деньги
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Суд даже признал 250 GTO произведением искусства.

В 2019 году суд Болоньи встал на сторону Ferrari и признал 250 GTO уникальным произведением искусства, которое запрещено копировать. А годом ранее одна из 36 таких машин (с серийным номером 3413GT) ушла с аукциона RM Sotheby’s за $ 52,2 млн, став новым самым дорогим автомобилем в мире (до этого рекорд удерживала другая 250 GTO — с серийным номером 3851GT, проданная за $ 43,6 млн). И даже это не предел: в том же 2018-м бизнесмен Дэвид Макнил в рамках частной сделки приобрёл Ferrari 250 GTO с серийным номером 4153GT за $ 70 млн.

И пусть в 2022 году все эти рекорды побила раритетная модель Mercedes-Benz, 250 GTO до сих пор остаётся самой дорогой и одной из самых редких Ferrari.

250 GTO и «Великий исход»

В середине 1950-х, когда из гонок спорткаров на фоне трагедии в Ле-Мане ушёл Mercedes, на первый план вышла Ferrari, выигравшая три чемпионата мира GT подряд. Однако в 1959-м Aston Martin DBR1/300, которую пилотировали в том числе Стирлинг Мосс и Кэролл Шелби, выиграла «1000 км Нюрбургринга», «24 часа Ле-Мана» и «Турист Трофи» в Гудвуде и отобрала у «Скудерии» титул. Главным преимуществом DBR1/300 перед техникой Ferrari была аэродинамика, и Коммендаторе Энцо Феррари поручил инженерам создать новую машину для гонок GT по регламенту Группы 3.

За основу взяли шасси 250 GT Berlinetta SWB, доработав его геометрию, а также трёхлитровый двигатель Tipo 168/62 Colombo V12 от 250 Testa Rossa, которой в 1960-м удалось взять реванш в Ле-Мане. Главной задачей инженеров было создание аэродинамически эффективного кузова, для чего Гьотто Биццаррини отправился в аэротрубу Пизанского университета, где вместе со студентами буквально вручную вытачивал облик будущей 250 GTO, с её фирменным длинным заниженным носом.

Инженеры работают с 250 GTO в Пизанском университете

Инженеры работают с 250 GTO в Пизанском университете

Фото: wikimedia.org / Public Domain

Но доделать машину Биццаррини не удалось. В 1961 году произошёл один из главных скандалов, связанных с Ferrari: «Великий исход» инженеров. Пятью годами ранее от болезни скончался Дино Феррари — первый сын Энцо и его супруги Лауры Доминики Гарелло. Семья тяжело переживала удар, и для Лауры способом прийти в себя стало участие в делах Ferrari. Однако со временем участие супруги Энцо стало вызывать всё больше раздражения внутри компании, начались склоки и конфликты.

В конце концов это вылилось в открытое письмо в адрес Коммендаторе за авторством Джироламо Гардини, одного из дилеров Ferrari. Его поддержали в том числе главный конструктор Карло Кити и Биццаррини, возглавлявший программу автомобилей GT. В ответ на просьбу ограничить участие Лауры в жизни Ferrari Энцо уволил не только всех авторов письма, но и тех, кто хотя бы на словах его поддерживал, а главным инженером в Ferrari стал Мауро Форгьери — 26-летний парень, который изначально пришёл в Маранелло на стажировку, чтобы в будущем заняться авиастроением…

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GTO выходит на охоту

Первый прототип публике показали в 1961 году — под названием Ferrari 250 GT Le Mans Berlinetta Sperimentale. Фернан Тавано и Джанкарло Багетти выступали на этой машине в «24 часах Ле-Мана», но на 13-м часу гонки экипаж сошёл с дистанции из-за отказа двигателя. Работа над машиной продолжалась, и под руководством Форгьери инженеры переработали заднюю часть автомобиля. У 250 GTO появился задний спойлер, изменилось расположение двигателя, что сделало машину стабильнее на высоких скоростях.

Ferrari 250 GTO на гонке «Тарга Флорио» 1964 года

Ferrari 250 GTO на гонке «Тарга Флорио» 1964 года

Фото: ferrari.com

В доработанном виде машина неплохо показала себя в трёхчасовой гонке в Дайтоне и принесла Стирлингу Моссу победу в классе GT3.0. Вскоре появился второй прототип, и на тестах в Монце он уверенно ехал быстрее 250 GT SWB, основной на тот момент машины Ferrari в гонках GT. Именно эта машина — с серийным номером 2053GT — считается первым экземпляром Ferrari 250 GTO, хотя и была собрана из деталей других автомобилей. Через два года машина попадёт в аварию на «1000 км Нюрбургринга» 1962 года, будет восстановлена и снова разобьётся на «500 км Спа» в 1964-м.

Летом 1962 года Ferrari 250 GTO была запущена в производство. Первым выпущенным с нуля экземпляром стала машина с серийным номером 3223GT — её через месяц за $ 18,5 тыс купит Уильямс Маккелви, первый частный владелец в истории модели. Официальным спортивным дебютом автомобиля считаются «12 часов Себринга» 1962 года, в которых Фил Хилл и Оливье Жандебьен на 250 GTO с серийным номером 3387GT заняли второе место, уступив лишь экипажу на Testa Rossa.

Ferrari 250 GTO на трассе

Ferrari 250 GTO на трассе

Фото: ferrari.com

В конце того года Ferrari выиграет чемпионат мира среди автомобилей GT, а затем возьмёт ещё два титула подряд — только в 1965-м корону у «Скудерии» сможет отобрать Shelby. Победа в 1962 году ознаменовала начало эпохи 250 GTO в мире гонок спорткаров — автомобиль стал ориентиром для других и в некотором смысле спровоцировал появление Ford GT40, которая в 1966-м положила конец шестилетнему доминированию Ferrari в Ле-Мане.

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Наследие

В общей сложности с 1960 по 1963 год выпущено 36 экземпляров 250 GTO (считая самый первый прототип). Вообще-то для омологации GT требовалась серия из не менее сотни машин, но Ferrari доказала, что 250 GTO – это лишь модификация прежних моделей с индексом 250, коих намного больше сотни. Исключительная редкость и недоступность машины, которую поначалу можно было купить лишь после личного одобрения Энцо Феррари, сделали машину настоящим сокровищем.

В 1977 году одну из 250 GTO купил барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, а в 1985-м один из экземпляров ушёл к модельеру Ральфу Лорену. В 1987 году ФБР пустила с молотка 250 GTO, ранее принадлежавшую одному из лидеров наркокартеля, её купил Жак Суотерс, гонщик и автоспортивный менеджер из Бельгии. Кроме того, такая Ferrari есть в коллекции Лоуренса Стролла.

Ferrari 250 GTO с серийным номером 4153GT, купленная Дэвидом Макнилом за $ 70 млн

Ferrari 250 GTO с серийным номером 4153GT, купленная Дэвидом Макнилом за $ 70 млн

Фото: Wikimedia.org

250 GTO осталась в истории как уникальный артефакт гонок GT 1960-х. Она изначально создавалась для спорта, а не для комфортной езды, у неё предельно минималистичный интерьер, а у некоторых экземпляров на приборной панели даже нет спидометра. Нет ни ковриков, ни подголовников, ни подстаканников. И тем не менее эта машина стоит каждого выплаченного за него цента — это настоящее произведение автомобильного искусства.

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Теги Авто Формула-1 Феррари 24 часа Ле-Мана •••

Заглавное фото: ferrari.com

Источник: «Чемпионат»

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