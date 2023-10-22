Спринт MotoGP был отменён в связи с погодными условиями

В выходные с 20 октября по 22 октября на острове Филлипа в Австралии проводился Гран-при Австралии MotoGP. В связи с прогнозом на экстремальные погодные условия, включая проливные дожди и сильные порывы ветра, дирекция ранее приняла решение провести основную гонку в субботу, а спринт перенести на воскресенье и провести его, если такая возможность будет — однако в итоге спринт не состоялся.

«В расписание были внесены изменения, чтобы попытаться максимально использовать трассу в максимально безопасных условиях. Но в течение всего дня ожидается ухудшение погоды, что вынудило нас отменить любую активность на трассе после завершения гонки Moto2», — говорится в заявлении на сайте MotoGP.

Напомним, основную гонку, прошедшую в субботу, выиграл Жоанн Зарко. Лидер чемпионата, Франческо Баньяя, занял второе место и укрепил своё преимущество в чемпионате над Хорхе Мартином.