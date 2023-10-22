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Пилоты «Астон Мартин» и «Хааса» будут стартовать с пит-лейна на Гран-при США

Пилоты «Астон Мартин» и «Хааса» будут стартовать с пит-лейна на Гран-при США
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Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, а также Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен из «Хааса» будут стартовать с пит-лейна в предстоящей гонке Гран-при США, сообщает инсайдер Уилл Бакстон.

Сообщается, что Алонсо выступит с предыдущей версией днища, а Стролл на модифицированной версии обновления для Остина. «Хаас» также внёс несколько изменений.

Напомним, старт гонки Гран-при США запланирован на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Действующим победителем этапа является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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