Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон приблизился к Пересу, «Макларен» обошёл «Астон Мартин»

По итогам Гран-при США, 19-го этапа Формулы-1 2023 года, Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество относительно Серхио Переса до 238 очков. В борьбе за второе место общего зачёта Хэмилтон сократил отставание от Переса до 19 очков. Вслед за ними по-прежнему идут Алонсо, Сайнс, Леклер и Норрис.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 466 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 238.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 219.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 168.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 159.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 156.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 139.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 52.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 49.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.

13. Александер Албон («Уильямс») — 23.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 5.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.

21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.

В Кубке конструкторов разрыв между «Мерседесом» и «Феррари» в борьбе за вторую строчку вырос до 31 балла, а вот «Макларен» опередил «Астон Мартин» и вышел на четвёртую позицию.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 704 очка.

2. «Мерседес» — 358.

3. «Феррари» — 327.

4. «Макларен» — 239.

5. «Астон Мартин» — 232.

6. «Альпин» — 96.

7. «Уильямс» — 23.

8. «Альфа Ромео» — 16.

8. «Хаас» — 12.

10. «Альфа Таури» — 7.