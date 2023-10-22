Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон приблизился к Пересу, «Макларен» обошёл «Астон Мартин»

По итогам Гран-при США, 19-го этапа Формулы-1 2023 года, Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество относительно Серхио Переса до 238 очков. В борьбе за второе место общего зачёта Хэмилтон сократил отставание от Переса до 19 очков. Вслед за ними по-прежнему идут Алонсо, Сайнс, Леклер и Норрис.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 466 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 238.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 219.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 168.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 159.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 156.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 139.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 52.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 49.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.
13. Александер Албон («Уильямс») — 23.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 5.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.
21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.
В Кубке конструкторов разрыв между «Мерседесом» и «Феррари» в борьбе за вторую строчку вырос до 31 балла, а вот «Макларен» опередил «Астон Мартин» и вышел на четвёртую позицию.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 704 очка.
2. «Мерседес» — 358.
3. «Феррари» — 327.
4. «Макларен» — 239.
5. «Астон Мартин» — 232.
6. «Альпин» — 96.
7. «Уильямс» — 23.
8. «Альфа Ромео» — 16.
8. «Хаас» — 12.
10. «Альфа Таури» — 7.