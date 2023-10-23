Обновлённый общий зачёт Формулы-1 после дисквалификации Хэмилтона и Леклера

Дисквалификация Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера по итогам Гран-при США Формулы-1 внесла изменения в общий зачёт Формулы-1. Теперь в борьбе за второе место Серхио Перес опережает Хэмилтона на 39 очков, а Ландо Норрис опередил Шарля Леклера и вышел на шестую позицию. Кроме того, Юки Цунода поднялся на 16-ю строчку и находится теперь выше Гуаньюя Чжоу.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 466 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 240.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 201.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 171.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 159.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 151.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.
13. Александер Албон («Уильямс») — 25.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.
В командном зачёте отрыв «Мерседеса» от «Феррари» сократился с 31 ока до 22.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 706 очков.
2. «Мерседес» — 344.
3. «Феррари» — 322.
4. «Макларен» — 242.
5. «Астон Мартин» — 236.
6. «Альпин» — 100.
7. «Уильямс» — 26.
8. «Альфа Ромео» — 16.
8. «Хаас» — 12.
10. «Альфа Таури» — 10.