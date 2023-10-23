В «Мерседесе» отреагировали на дисквалификацию Льюиса Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1, которую заработал пилот команды Льюис Хэмилтон. ФИА установила, что на болиде Хэмилтона регламенту не соответствует так называемая доска скольжения под днищем. За это же был дисквалифицирован гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Что касается результата гонки и дисквалификации, хочу сказать, что выбор настроек в спринтерский уикенд — всегда непростая задача, учитывая лишь одну свободную тренировку. Тем более необходимо помнить, что заезд проводился на такой ухабистой трассе, как «Трасса Америк», и с использованием нового пакета. В конце концов, всё это не имеет значения. Другие разобрались в тех моментах, в которых мы ошиблись. В правилах нет места для манёвра. Нам нужно взять себя в руки, сделать выводы и вернуться более сильными в следующий уикенд», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

С комментарием выступил и Эндрю Шовлин, занимающий должность гоночного инженера «Мерседеса»:

«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что не смогли финишировать на подиуме. К сожалению, это одна из ловушек спринтерского формата, когда у нас есть один час работы перед режимом закрытого парка. Отсутствие загрузки топлива в первой тренировке в сочетании с такой ухабистой трассой, как эта, привели к более высокому, чем ожидалось, уровню износа [планки]. Мы извлечём уроки из этого, а также извлечём положительные моменты из нашего опыта в целом».

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: