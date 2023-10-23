Вассёр: мы испортили Леклеру гонку своей стратегией

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу стратегии, выбранной для Шарля Леклера на Гран-при США.

«Конечно, мы сожалеем, когда стартуешь с поула, нельзя быть довольным четвёртым и шестым местом. Но мы ожидали этого, потому что со стороны Карлоса всё прошло неплохо, и мы финишировали в четырёх секундах позади Норриса. В то время как со стороны Леклера мы придерживались стратегии one-stop, и это был неправильный выбор. Мы испортили ему гонку своей стратегией.

Возможно, у нас были не самые лучшие цифры в отчётах, потому что все остальные решили провести два пит-стопа, а мы один. Так что мы должны работать над этим, над прогнозами на гонку. В конце концов, когда мы решили сделать один пит-стоп, Шарль и команда, я думаю, сделали это достаточно хорошо», — приводит слова Вассёра Motorsport.