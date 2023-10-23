Норрис назвал Гран-при этого сезона, на которых у «Макларена» были лучшие шансы победить

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил мнение, что команда упустила шансы показать максимум на Гран-при США, Японии и Катара и в оставшейся части сезона едва ли сможет рассчитывать одержать победу по итогам какого-то этапа.

«Упустили ли мы шансы? Я бы сказал, да. Думаю, что Катар был нашей лучшей возможностью выиграть гонку. И мы её упустили. Больше не осталось таких супербыстрых трасс, как «Сузука» или трасса в Катаре, где мы сильны. Я не думаю, что для нас ещё будут хорошие трассы. Я считаю, что мы упустили возможность.

Сейчас я просто надеюсь, что мы сможем показать хорошие результаты. Полагаю, что мы всё ещё способны побороться за подиумы, но наши соперники слишком быстры», — приводит слова Норриса Formel1.de.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: