23-летний индийский гонщик, выступающий в Формуле-2, перешёл в академию «Альпин»

Команда «Альпин» сообщила о том, что гонщик Формулы-2 Куш Майни присоединился к программе академии «Альпин».

В рамках программы развития молодых пилотов 23-летний индийский пилот будет получать помощь как от сотрудников академии, так и от всей команды «Альпин», а также пользоваться современным оборудованием на базе Формулы-1 в Энстоуне

«Я очень рад присоединиться к академии «Альпин». Это просто мечта — работать в такой команде, как «Альпин», где я смогу учиться и расти, чтобы в один прекрасный день быть готовым сделать шаг в Формулу-1. Огромное спасибо «Альпин» за то, что поверили в меня и предоставили мне эту возможность», — приводит слова Майни пресс-служба команды.