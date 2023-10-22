Алонсо: мы были неконкурентоспособны

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, как для него прошли субботние спринтерские заезды на Гран-при США в Остине.

«Сегодня в спринте мы были неконкурентоспособны, и весь уикенд нам не удавалось оптимизировать работу нашего болида. Нам нужно продолжать думать о том, чему мы научились за этот уикенд, и постараться набрать очки в воскресенье.

Вся команда работала изо всех сил, чтобы модернизировать болид к Остину, но большой проблемой оказалась сложная первая свободная практика, в которой у нас было ограниченное время и мало кругов, чтобы оценить прогресс обновлённой машины», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды «Астон Мартин».

Напомним, по результатам спринта Алонсо занял 13-е место и не набрал очков. В воскресенье испанец начнёт гонку с 17 места на стартовой решётке.