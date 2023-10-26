Из-за пожара «Махиндра» участвует в тестах Формулы-Е лишь одной машиной

В преддверии сезона-2024 в Формуле-Е на автодроме «Рикардо Тормо» в испанской Валенсии проходят тесты болидов. Во вторник, 24 октября, в боксах, находящихся по соседству с боксами команды «Махиндра», вспыхнул пожар, который был оперативно локализован. Однако в «Махиндре» заявили о понесённых потерях, в связи с которыми они смогут продолжить тесты, используя лишь один болид, что подтвердил генеральный директор Фредерик Бертран.

«Прежде всего я хотел бы выразить благодарность команде реагирования на инциденты. Хотя мы понесли существенный ущерб, связанный с работой на трассе, их действия, без сомнения, помогли избежать гораздо более серьёзных последствий. Также хотел бы выразить благодарность ФИА, Формуле-Е и всем нашим конкурентам. Поддержка нашей команды в это трудное время была единодушной и является для меня чётким показателем того, что мы в паддоке существуем и соревнуемся как одна семья.

Чрезвычайно горжусь всеми в команде «Махиндра». Нам потребовалось огромное количество времени, усилий и самоотверженности, чтобы добиться того, чтобы мы смогли возобновить тесты на одном болиде в Валенсии на этой неделе. Хотя это имеет некоторые очевидные спортивные недостатки, мы все с нетерпением ждём возобновления нашей программы», — приводит слова Бертрана официальный сайт команды «Махиндра».

Отметим, что сезон-2024 Формулы-Е начнётся с этапа в Мексике в середине января. Всего в календаре чемпионата запланировано 16 гонок на 11 уикендах.