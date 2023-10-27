Две раллийные машины Себастьена Лёба выставлены на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 23 ноября в Мюнхене, будут выставлены два автомобиля, на которых легендарный Себастьен Лёб выступал в гонках.

Более дорогой лот, который оценивается в € 450-750 тыс — это Citroën DS3 WRC 2011 года. Эта машина выиграла 11 этапов WRC, в восьми из которых машину пилотировал Лёб — в их число входят Ралли Монте-Карло 2012 и 2013 года. Кроме того, на этом автомобиле Себастьен выиграл Ралли Франции в 2012-м и завоевал свой девятый подряд титул чемпиона мира.

Citroën DS3 WRC Фото: rmsothebys.com

На продажу выставлен также Peugeot 3008 DKR — прототип для ралли-рейдов, который блистал на «Дакаре» и «Шёлковом пути». Этот автомобиль Peugeot представила в 2017-м. Он стал эволюцией предыдущего внедорожника — 2008 DKR.

Peugeot 3008 DKR Фото: rmsothebys.com

Экземпляр, выставленный на аукцион, дважды занимал на ралли «Дакар» третье место: в 2017 году на нём выступал Сириль Депре, а двумя годами позже — Себастьен Лёб. Кроме того, несколько гонок в составе клиентской команды PH-Sport на этой машине провёл Халид Аль-Кассими — он выиграл Abu Dhabi Desert Challenge в 2017-м и поднимался на подиум на гонках в Дубае. Ожидаемая цена этого автомобиля — € 350-650 тыс.

Напомним, 4 ноября на мероприятии Sotheby's в Лондоне будет выставлен редкий Mercedes-Benz, созданный совместно с McLaren. Также будут выставлены, а 13 ноября в Нью-Йорке уйдёт с молотка Ferrari 250 GTO 1968 года, которая может стать самой дорогой машиной в истории итальянской марки.