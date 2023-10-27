Хэмилтон заявил, что на Гран-при США были другие болиды, нарушающие правила

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что на Гран-при США, по итогам которого он был дисквалифицирован в связи с нарушением параметров болида, были и другие гонщики, результаты которых должны были быть аннулированы в связи с несоответствующими параметрами болидов.

«Я слышал из нескольких разных источников, что было много других болидов, которые тоже нарушали правила, но они не были проверены, и это им сошло с рук. Я участвую в гонках 16 лет. Были времена, когда было много других сценариев, подобных этому, когда некоторые избегали проверок, а другим просто не везло, что их проверяли.

Должна быть какая-то структура получше, которая обеспечивает справедливость и равнозначна по всем направлениям. Раньше у нас в Остине никогда не было такой проблемы. Это произошло из-за спринтерской гонки, поэтому самым простым решением был бы иной подход к уикенду, когда в болид можно было бы вносить изменения позже пятничного утра — особенно на таких ухабистых трассах.

Это действительно единственная причина ошибки. Лишь потому, что трасса настолько ухабистая, а некоторые болиды управляются чуть лучше, чем другие. Посмотрите на голову Шарля [Леклера] и на мою голову в болиде. У нас были плохие заезды, и наши головы постоянно тряслись, потому что машины бились о доску скольжения», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, дирекция гонки Гран-при США дисквалифицировала пилота «Феррари» Шарля Леклера — так же как и Хэмилтона, в связи с недостаточно толстой доской скольжения, расположенной под болидом. Отметим, что после гонки всего четыре болида были отправлены на проверку, что вызвало множество споров и разногласий в паддоке.