Росберг объяснил, почему «Ред Булл» не увольняет Хельмута Марко

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2015 года Нико Росберг высказался о роли советника «Ред Булл» Хельмута Марко и рассказал о его влиянии на других представителей команды: руководителя Кристиана Хорнера и технического директора Эдриана Ньюи.

«Кристиан Хорнер не так давно вёл переговоры с «Феррари», но в это время именно Марко удавалось удерживать важных для команды людей. Эдриан Ньюи тоже собирался уходить, но ему заплатили много денег, поэтому он оставался в команде все эти годы. И теперь он вновь является частью успеха команды», — заявил Росберг в интервью Sky Sport Germany.

Отметим, что разговоры об увольнении Хельмута Марко постоянно появляются в связи с его громкими и противоречивыми высказываниями, которые в том числе порождали обвинения в расизме.