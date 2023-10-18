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Источник: Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл», если будет уволен Хельмут Марко

Источник: Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл», если будет уволен Хельмут Марко
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил руководству австрийского коллектива, что покинет команду, если консультант Хельмут Марко вынужден будет уйти, сообщает F1-Insider.

По информации источника, нидерландский гонщик недоволен внутренней борьбой за власть в «Ред Булл» между руководителем Кристианом Хорнером и консультантом Хельмутом Марко и ясно дал понять владельцам команды, что если Марко придётся уйти, то он отправится следом за ним.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1, а Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира, который стал для него третьим подряд.

Ранее сам Марко заявил, что после смерти основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица внутри гоночного коллектива началась борьба за перераспределение полномочий.

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