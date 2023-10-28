Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Мексики, Боттас и Риккардо — в топ-6

На трассе «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Мексики Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал представитель «Феррари» Шарль Леклер.
Формула-1. Гран-при Мексики. Вторая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.18,686.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,119.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,266.
4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,269.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,302.
6. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,316.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,338.
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,391.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,477.
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,541.
11. Карлос Сайнс («Феррари») +0,571.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,604.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,729.
14. Александер Албон («Уильямс») +0,760.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,849.
16. Пьер Гасли («Альпин») +0,956.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,214.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,389.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,426.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,740.
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