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Отец Переса: Чеко будет с Максом в одной команде ещё десять лет, я люблю доктора Марко

Отец Переса: Чеко будет с Максом в одной команде ещё десять лет, я люблю доктора Марко
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Отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса Антонио Перес Гарибай высказал мнение, что его сын ещё долгие годы будет выступать за австрийскую команду.

«Это наилучшие отношение Чеко с напарником за всю его карьеру в Формуле-1. Чеко, определённо, будет с Максом в одной команде ещё десять лет, и за эти десять лет Чеко может выиграть чемпионат мира. Мне нравится, что мой сын соревнуется с лучшим гонщиком в мире, а сейчас таким гонщиком является Макс Ферстаппен.

Доктор Марко? Это лучший спонсор в мире, какой мог бы быть у Чеко. По своей ментальности он победитель, он подталкивает Чеко. Я люблю это и люблю доктора Марко! Люди в Мексике уважают доктора Марко и семью Ферстаппенов. Мы рады приветствовать их», — приводит слова Переса-старшего GPBlog со ссылкой на ORF.

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