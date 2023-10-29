Баньяя опережает Мартина на 13 очков за четыре этапа до конца чемпионата MotoGP

Сегодня, 29 октября, в Тайланде завершился очередной этап главного чемпионата по мотогонкам MotoGP. Как и в спринтерской гонке, победу в основной гонке одержал испанец Хорхе Мартин, который преследует итальянца Франческо Баньяю в розыгрыше сезона-2023.
За четыре этапа до конца чемпионата, триумфатор Гран-при Таиланда уступает Баньяе 13 очков, следующий этап MotoGP пройдёт с 9 по 12 ноября в Малайзии на автодроме «Сепанг».
MotoGP. Сезон-2023. Личный зачёт (топ-10):
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 389 очков.
2. Хорхе Мартин («Дукати») — 376.
3. Марко Бедзекки («Дукати») — 310.
4. Брэд Биндер («КТМ») — 249.
5. Алеш Эспергаро («Априлия») — 201.
6. Жоанн Зарко («Дукати») — 194.
7. Маверик Виньялес («Априлия») — 170.
8. Лука Марини («Дукати») — 163.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») — 144.
10. Джек Миллер («КТМ») — 144.
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