Баньяя опережает Мартина на 13 очков за четыре этапа до конца чемпионата MotoGP

Сегодня, 29 октября, в Тайланде завершился очередной этап главного чемпионата по мотогонкам MotoGP. Как и в спринтерской гонке, победу в основной гонке одержал испанец Хорхе Мартин, который преследует итальянца Франческо Баньяю в розыгрыше сезона-2023.

За четыре этапа до конца чемпионата, триумфатор Гран-при Таиланда уступает Баньяе 13 очков, следующий этап MotoGP пройдёт с 9 по 12 ноября в Малайзии на автодроме «Сепанг».

MotoGP. Сезон-2023. Личный зачёт (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 389 очков.

2. Хорхе Мартин («Дукати») — 376.

3. Марко Бедзекки («Дукати») — 310.

4. Брэд Биндер («КТМ») — 249.

5. Алеш Эспергаро («Априлия») — 201.

6. Жоанн Зарко («Дукати») — 194.

7. Маверик Виньялес («Априлия») — 170.

8. Лука Марини («Дукати») — 163.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») — 144.

10. Джек Миллер («КТМ») — 144.