В «Альфа Ромео» отреагировали на попадание двух машин в топ-10 квалификации

Представитель «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави поделился эмоциями после попадания обоих пилотов команды, финна Валттери Боттаса и китайца Гуаньюя Чжоу, в топ-10 по результатам квалификации Гран-при Мексики.

«Результат, которого мы достигли сегодня, определённо представляет собой надёжную отправную точку для завтрашней гонки. Мы рады, что обе машины прошли в третий сегмент, и нам следуюет отдать должное нашим пилотам и всем, кто работает на трассе, а также команде на заводе в Хинвиле и подставщику двигателей, «Феррари».

Сегодня нам удалось должным образом получить максимум из наших возможностей, и я считаю, что завтра у нас есть реальный шанс добавить очки в общем зачёте. Это было непросто, но и Валттери, и Чжоу проделали хорошую работу, сумев извлечь максимум из своих болидов и собственных характеристик.

Сейчас наше внимание по-прежнему сосредоточено на завтрашней гонке: работа выполнена лишь наполовину, и нашей единственной целью должно стать превращение выгодных стартовых позиций в финиш в очках с обоими болидами. В субботу был хороший день для команды, но в воскресенье мы должны быть на высоте и добиться хороших результатов», — приводит слова Брави пресс-служба «Альфа Ромео».