Лэнс Стролл начнёт Гран-при Мексики с пит-лейна

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ФИА сообщила о том, что пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл начнёт гонку на Гран-при Мексики с пит-лейна. Это связано с тем, что в болиде канадского гонщика было произведено множество замен.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1:17,166.

2. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:17,233.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:17,263.

4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1:17,382.

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:17,423.

6. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:17,623.

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:17,676.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:17,688.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:18,032.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:18,050.

После второго сегмента вылетели:

11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:18,521.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:18,524.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:18,738.

14. Александер Албон («Уильямс») – 1:19,146.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») – нет времени.

После первого сегмента вылетели:

16. Эстебан Окон («Альпин») – 1:19,080.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:19,163.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:19,227.

19. Ландо Норрис («Макларен») – 1:21,554.

20. Логан Сарджент («Уильямс») – нет времени.