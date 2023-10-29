Гонщик MotoGP признался, что боялся умереть во время Гран-при Таиланда

Испанский мотогонщик Алеш Эспаргаро, выступающий в чемпионате MotoGP за команду «Априлия», высказался о прошедшем Гран-при Таиланда, где он финишировал пятым, но позже потерял несколько мест из-за штрафа. Эспаргаро отметил трудности из-за сильного нагрева своего мотоцикла.

«Да, это была трудная гонка. По правде сказать, я не мог дышать. Труднейшая гонка в моей жизни. На последних трёх кругах я запаниковал, потому что не мог дышать. Я был крайне обеспокоен. Подумал, что умру, когда доехал до боксов.

Было тяжело сосредоточиться, но, лично для меня, сегодняшняя гонка – хороший пример моего чемпионского настроя. Мы заняли пятое место, и у четырёх гонщиков, финишировавших впереди, лучшие байки в этом году», — приводит слова Эспаргаро издание Autosport.