Большинство гонщиков Формулы-1 отклонили приглашение на встречу ФИА

Менее половины из 20 гонщиков Формулы-1 явились на специальное совещание, созванное главным стюардом ФИА и членом Всемирного совета по автоспорту Гарри Коннелли.

На фоне череды недавних и продолжающихся противоречий, включая штрафы, ограничения на трассе, проблемы с шинами в Катаре и даже штрафы, гонщики дали понять, что они недовольны сложившейся ситуацией.

«Как GPDA (Ассоциация гонщиков Гран-при) мы надеемся, что сотрудничество начнёт улучшаться», — заявил недавно пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Кевин Магнуссен добавил: «Я думаю, что нам действительно нужно лучше общаться, нам нужно работать вместе как единая группа. Гонщики — неотъемлемая часть спорта. Мы управляем машинами, мы рискуем, поэтому мы хотим быть вовлечёнными».

Чтобы разобраться в ситуации, Коннелли пригласил всех гонщиков и спортивных директоров десяти команд на встречу для обсуждения всего комплекса вопросов в четверг вечером перед уикендом ГП Мексики.

«Больше половины не пошли. Только восемь из 20 гонщиков явились на встречу», — сообщил корреспондент Auto Motor und Sport Андреас Хаупт.