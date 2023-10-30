Определены участники финала NASCAR Cup Series 2023 года

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На шорт-треке «Мартинсвилль Спидвей» состоялся предпоследний этап сезона NASCAR Cup Series, который определил четвёрку претендентов на титул чемпиона 2023 года. Выиграл заезд Xfinity 500 одержал пилот Team Penske Райан Блейни — он, как ранее Кайл Ларсон и Кристофер Белл, получил путёвку в финал на правах победителя полуфинальной гонки.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Судьба четвёртой путёвки решилась в пользу Уильяма Байрона, который финишировал 13-м, но набрал на восемь очков больше, чем Денни Хэмлин. Помимо Хэмлина шансы на титул потеряли также его партнёр по Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший и гонщик принадлежащей ему 23XI Racing Кристофер Белл. Ещё одним вылетевшим из плей-офф стал Крис Бушер из RFK Racing.

NASCAR Cup Series. Xfinity 500, Мартинсвилль (топ-10):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 500 кругов.

2. Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +0,899 сек.

3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4,140.

4. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +9,875.

5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +10,659.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +11,020.

7. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +11,876.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +18,506.

9. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +19,415.

10. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») +20,810.

Итоги полуфиналов:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Лас-Вегасе.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Хомстеде.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Мартинсвилле.

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4150 очков.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4142.

6. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4122.

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 4107.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 4092.

Финал сезона — гонка NASCAR Cup Series Championship Race — состоится 5 ноября на овале «Финикс Рейсвей». Чемпионом сезона-2023 станет тот из четвёрки финалистов, кто окажется выше других на финише.