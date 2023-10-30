«Подиума было мало». Перес заявил, что повторил бы манёвр, из-за которого сошёл в Мексике

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес после Гран-при Мексики признался, что повторил бы манёвр, который в итоге привёл к сходу на первом круге. По словам мексиканца, у него был шанс на победу, которым он обязан был воспользоваться.

«Я решил рискнуть — и заплатил за это. Повторил бы? Да, — передаёт слова пилота MotorsportWeek. — У меня уже были грустные моменты в карьере, и этот — один из них. В конце концов это просто гонки, и я горд собой. Мы сражались изо всех сил. Я знал, что подиума мне было бы мало, я боролся за победу и рискнул всем ради неё. Я увидел пространство и пошёл в атаку. Но не случилось. Бывает. Но я горжусь тем, что пошёл до конца. Я бы подвёл болельщиков, если бы не пошёл до конца».

Напомним, Серхио Перес перед первым поворотом поравнялся с Ферстаппеном и Леклером и мог выйти в лидеры, однако выбрал слишком узкую траекторию, налетел на «Феррари» Шарля и повредил свою шину. Для Чеко гонка в итоге закончилась на первом круге.

Победу — уже 51-ю в Формуле-1 одержал Макс Ферстаппен, который по числу выигранных Гран-при сравнялся с Аленом Простом.