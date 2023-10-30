Хэмилтон опередил Расселла в рейтинге пилотов Ф-1 от «Чемпионата», Риккардо — в топ-10

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после Гран-при Мексики выпал из первой пятёрки сводного рейтинга оценок, которые редакция «Чемпионата» ставит гонщикам по итогам каждого этапа Формулы-1.

На этапе в Мехико Расселл уступил в квалификации напарнику, а затем не смог пройти Карлоса Сайнса и из-за перегрева тормозов вынужден был сбавить темп. За это выступление Джордж получил 6,5 балла из десяти возможных и по сумме всех этапов опустился на две позиции ниже — с четвёртой строчки на шестую.

Расселла опередили Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, которые вместе с победителем гонки Максом Ферстаппеном поднялись на подиум. Хэмилтон получил 8,5 балла, Леклер — 9.

Отметим, что единственным, кто удостоился максимального балла по итогам Гран-при, в этот уикенд стал Даниэль Риккардо. За счёт этого австралиец ворвался в топ-10 сводной таблицы.

Пять лучших пилотов в рейтинге «Чемпионата»:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,1 балла в среднем.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,1.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 7,6.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,5.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,4.

Сезон Формулы-1 продолжится 3–5 ноября этапом в Бразилии.