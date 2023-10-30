Провал Переса на фоне судьбоносного успеха Риккардо? Оценки за Гран-при Мексики

20-й этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Даниэль Риккардо — 10

Поворотный уикенд в карьере Риккардо — после Гран-при Мексики ни у кого в паддоке не должно остаться сомнений в его форме. Четвёртое место в квалификации стало лучшим результатом «Альфа Таури» в новую эпоху граунд-эффекта, а седьмая позиция на финише позволила команде отыграть сразу две позиции Кубка конструкторов.

Макс Ферстаппен — 9

В гонке у чемпиона не было соперников — после первого поворота Макс легко уехал от пелотона. В квалификации Макс, однако, вновь сработал не лучшим образом и в обеих попытках терял в 13-м и 14-м поворотах. Отчасти голландец реабилитировался мощнейшим стартом, который и предопределил успех, но не отметить субботние проблемы не можем.

Шарль Леклер — 9

Вины Леклера в столкновении с Пересом в первом повороте нет — Шарлю попросту некуда было деваться. Но вот лидерство монегаск уступил Ферстаппену ещё раньше, и даже если бы атаки Чеко не было, победа всё равно была упущена. Однако последующий темп Леклера с повреждённым антикрылом действительно впечатляет.

Льюис Хэмилтон — 8,5

Британец тоже отработал квалификацию не без ошибок — потерял время на финальном секторе и в итоге на десять первых кругов гонки застрял за Риккардо. Тем не менее затем Льюис смог собраться, опередить обе «Феррари» и вырваться на второе место. Отличный результат, если учесть проблемы с балансом в пятницу.

Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер на подиуме Гран-при Мексики Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Эстебан Окон — 8

Отличная с тактической точки зрения гонка. В квалификации Окону не повезло с трафиком, он стартовал в самом конце пелотона, но выбрал на первый отрезок «хард» в надежде на поздний пит-стоп. И удача вернулась к Эстебану — красные флаги позволили «бесплатно» перейти на «медиум» и прорваться в концовке в топ-10.

Ландо Норрис — 7,5

Прорыв Норриса с 17-го места на пятое стал одним из украшений Гран-при Мексики, однако Ландо оказался так далеко из-за того, что ошибся на первом «софт-круге» в Q1. Если бы британец стартовал из первой десятки или не провалился на рестарте, у него был бы шанс опередить хотя бы одну из «Феррари». Или даже подняться на подиум.

Александер Албон — 7,5

Из-за нарушения границ трассы в Q2 Албон стартовал только 14-м, но за счёт уверенного темпа на «харде» на первом отрезке прорвался в первую десятку и закрепился на девятой позиции, а после рестарта на «медиуме» уехал от Окона. Алекс уже третий уикенд подряд набирает очки, но вновь не блещет в квалификации.

Нико Хюлькенберг — 7,5

В своём 200-м Гран-при Халк пал жертвой машины напарника. Поначалу Нико держался восьмым и после пит-стопа остался впереди Гасли и Чжоу, но в момент аварии Магнуссена у немца из доступной резины оставались лишь «софт» и «медиум». Немцу поставили средние шины — и 37 кругов они предсказуемо не выдержали.

Гран-при Мексики стал 200-м в карьере Хюлькенберга Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оскар Пиастри — 7

В отличие от напарника, Оскар прошёл в Q3, но там, по признанию Пиастри, не сложилось. В начале гонки австралиец закрепился в топ-6, однако на рестарте его опередил Расселл, а ближе к финишу — по приказу из боксов — Норрис. Что-то часто Оскару стали поступать такие приказы — ситуацию с гоночным темпом пора исправлять.

Пьер Гасли — 7

Авария Магнуссена не сыграла на руку Гасли. Француз побывал в боксах за пять кругов до остановки гонки и оказался позади Цуноды. Кроме того, перед рестартом у Пьера оставались только мягкие шины, а потому заканчивать заезд пришлось на остывшем «харде». В итоге Окон и Норрис прорвались вперёд, а Гасли остался без очков.

Джордж Расселл — 6,5

Когда Расселлу представился шанс на рестарте, он отыграл две позиции, поднялся на пятое место. В концовке Джордж бросил атаковать Сайнса и пропустил Норриса лишь из-за перегрева тормозов, но до этого британец на полгонки застрял позади Пиастри и не мог подняться выше седьмой строчки. Весьма средне на фоне скорости напарника.

Карлос Сайнс — 6

На фоне невысокого темпа «Феррари» в Мексике четвёртое место — результат достойный. Если не обращать внимания на то, что за первые 28 кругов испанец отстал от Леклера на повреждённой машине на 8,6 секунды. Сайнс уже четвёртый этап подряд медленнее Шарля и постепенно возвращается к образу второго пилота.

Карлос Сайнс на Гран-при Мексики Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 6

В Мексике китаец чуть не опередил Боттаса в Q3, хотя прошёл туда лишь благодаря ошибке Албона, но оказался впереди напарника на старте, когда, в отличие от него, удержался в топ-10. Чжоу в теории мог побороться за очки, если бы не авария Магнуссена в тот момент, когда запасного «харда» и «медиума» уже не осталось.

Кевин Магнуссен — 6

Из-за технических проблем и выступлений Бермана Магнуссен проехал в тренировках только пять кругов и квалифицировался 17-м. Однако на старте Кевин прорвался на 13-е место и в теории мог финишировать на подступах к топ-10. Увы, на 33-м круге подвеска «Хааса» лопнула, а гонка для датчанина завершилась ударом о стену.

Лэнс Стролл — 5,5

У пилотов «Астон Мартин» ещё до старта не осталось свежих «харда» и «медиума» — лишь по одному комплекту уже использовавшихся. Строллу удалось проехать на таком «медиуме» 30 кругов, но почти сразу после этого гонку остановили, так что на рестарте Лэнс оказался в худшем из возможных положении: но остывшем изношенном «харде».

Фернандо Алонсо — 5

Невзрачный Гран-при Мексики закончился для Алонсо сходом — машину повредили чужие обломки. Впрочем, Фернандо не блистал и до этих проблем: на старте опытнейший испанец провалился на 14-е место, а до этого допустил два разворота — в том числе в первом сегменте, когда многим помешал завершить попытки.

Фернандо Алонсо на Гран-при Мексики Фото: Dan Istitene/Getty Images

Валттери Боттас — 4,5

После выхода в финал квалификации ожидания от гонки были очень высокими, но Боттас уже на первом круге отвалился на 12-е место, а сразу после пит-стопа финна гонку остановили из-за аварии Магнуссена. На рестарте Валттери был уже 16-м — он пытался отыграться, но в итоге лишь схлопотал штраф за инцидент со Строллом.

Логан Сарджент — 4,5

Сарджент неплохо смотрелся на длинной дистанции и умудрился дважды прорваться в середину второй десятки, однако в квалификации Логану не засчитали ни одного круга. С таким темпом при более высокой стартовой позиции американец мог бы побороться за очки, но сам себя лишил всяких шансов ещё в субботу.

Серхио Перес — 4

Чеко отлично стартовал с пятой позиции и перед первым поворотом поравнялся с парой лидеров. Этого Пересу было мало, он рискнул и вверил свою судьбу Леклеру. Отступи Шарль — и мы бы восхищались смелой атакой мексиканца. Но монегаск не сдался — и мы говорим об одной из крупнейших ошибок в карьере мексиканца.

Юки Цунода — 4

Цунода тоже потерял шансы на высокий результат после поспешной атаки — когда за 20 кругов до финиша налетел на Пиастри и с восьмого места провалился на 16-е. Притом, в отличие от Переса, Юки оказался так высоко не из-за блестящего старта, а из-за красных флагов, позволивших сэкономить время на втором пит-стопе.