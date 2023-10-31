Йос Ферстаппен разбил свой болид на подготовке к Ралли Ла-Нусии

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который в 2022 году начал карьеру раллийного гонщика, разбил свой болид на одном из участков, где пройдёт Ралли Ла-Нусии. Ферстаппен-старший не справился с управлением своего автомобиля Skoda Fabia и врезался в барьер.

Фото: Официальные соцсети Solo Rally

Инцидент произошёл в ходе подготовки к очередному этапу Суперкубка Испании по ралли. Согласно сообщению Motorsport, голландский гонщик самостоятельно покинул машину и не получил травм. В свою очередь, на автомобиле не было обнаружено серьёзных механических повреждений — при столкновении был оторван передний бампер.

Отметим, что 51-летний Йос Ферстаппен завоевал свою первую раллийную победу в мае 2023 года, выиграв Ралли Монтеберга в рамках чемпионата Бельгии.

В прошлом году Ферстаппен выступал на Citroen C3, а в нынешнем вместе со своим штурманом Рено Жамулем голландский гонщик выступает на Skoda, ливрея которой разукрашена в цвета «Ред Булл».