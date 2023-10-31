На Гран-при Лас-Вегаса Ф-1 с молотка уйдёт редчайший Mercedes-Benz CLK GTR Roadster

На предстоящем 17 ноября аукционе RM Sotheby’s, который пройдёт в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1, будут выставлены два редких Mercedes-Benz CLK GTR. Они были построены в рамках небольшой серии гражданской версии прототипа, с которым немецкая марка блистала в гонках спорткаров.

В 1990 году было выпущено 20 дорожных купе CLK GTR, однако позже в Mercedez-Benz создали ещё шесть родстеров — CLK GTR Roadster. Один из них, 2002 года выпуска, будет выставлен на аукцион RM Sotheby’s, его стоимость оценивается в € 10-12 млн.

Mercedes-Benz CLK GTR Coupe Фото: rmsothebys.com

Mercedes-Benz CLK GTR Coupe 1999 года выпуска, который также можно будет приобрести на этом мероприятии, оценивается в € 7,5-8,5 млн.

Отметим, что главным лотом аукциона станет машина Mercedes Формулы-1, на которой в 2013 году выступал Льюис Хэмилтон. Шасси, на котором британец провёл 14 из 19 этапов того сезона и в том числе победный для себя Гран-при Венгрии, в данный момент оценивается в € 9,5-14 млн.

Среди других лотов аукциона — две Ferrari LaFerrari, Bugatti EB110 Super Sport 1996 года и Veyron 16.4 и целый ряд других редких автомобилей. Кроме того, будет выставлена подписанная джерси Тома Брэди, в которой он сыграл свой последний матч в NFL. Её примерная стоимость, согласно с RM Sotheby’s, — от € 1,4 до € 2,35 млн.