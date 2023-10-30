На продажу выставлена редкая Ferrari солиста Jamiroquai — таких всего четыре в мире

На площадке Carhuna выставлена на продажу именная Ferrari Scuderia Spider 16M 2009 года, которая раньше принадлежала музыканту Джею Кею, более известному как Jamiroquai. Автомобиль представлен в оригинальном цвете Bianco White — таких Ferrari выпустила лишь четыре экземпляра.

Права на видео принадлежат DK Engineering. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале DK Engineering Inspection Videos.

Ferrari Scuderia Spider 16M была представлена в 2008 году в честь 16-й победы «Скудерии» в Кубке конструкторов Формулы-1. Автомобиль создан на базе 430 Scuderia. Он оснащён 4,3-литровым двигателем V8 мощностью 510 лошадиных сил, а масса машины — 1340 кг, на 80 меньше, чем F430 Spider. В общей сложности Ferrari выпустила 499 экземпляров Scuderia Spider 16M в различных расцветках.

Стартовая цена машины — €230 тыс, однако к моменту написания заметки за автомобиль предложили €315 тыс.

Отметим, что 13 ноября в Нью-Йорке на аукционе RM Sotheby’s будет продана Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска — один из всего лишь 36 автомобилей этой модели. Есть шанс, что эта машина станет самой дорогой в истории Маранелло.