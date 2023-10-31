Юниоры «Уильямса» О'Салливан и Колапинто станут гонщиками Формулы-2

Зак О'Салливан и Франко Колапинто, представляющие академию пилотов «Уильямса», присоединятся к командам ART Grand Prix и MP Motorsport соответственно, которые выступают в Формуле-2. Дебют 18-летнего британца О'Салливана состоится только в следующем сезоне, тогда как Колапинто проведёт дебютный уикенд в конце ноября в Абу-Даби.

«Рад возможности объединить усилия с ART Grand Prix в Формуле-2 сезона-2024. Команда доказала, что у неё есть всё необходимое для побед, поэтому не могу дождаться, чтобы приступить к работе», — приводит слова О'Салливана официальный сайт команды «Уильямс».

«Я очень рад, что смог получить такой шанс. Мы много работали над тем, чтобы перейти в Формулу 2, сейчас можно сказать, что моя мечта сбылась», — сказал Колапинто.

Отметим, что О'Салливан дебютировал в Формуле-3 в сезоне-2022, в сезоне-2023 ему удалось занять второе место в личном зачёте в составе Prema Racing. В свою очередь, Колапинто завершил чемпионат на четвёртом месте.