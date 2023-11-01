Вольф назвал многолетнюю проблему «Мерседеса» на ГП Мексики, которую удалось решить

Глава «Мерседеса» Тото Вольф назвал многолетнюю проблему команды на Гран-при Мексики, которую удалось решить в нынешнем сезоне, что по его словам, стало одной из причин успеха.

Напомним, пилот команды и семикратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив лишь победителю чемпионата голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Моторное подразделение проделало фантастическую работу за последние несколько лет. Нашей ахиллесовой пятой всегда был тот факт, что турбонаддув не «дышал» хорошо. Это было решено, и уикенд получился сильным. Наша силовая установка не уступала остальным. Я не мог бы гордиться моторным отделом больше», — приводит слова Вольфа Autosport.