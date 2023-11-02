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В «Мерседесе» дали оценку последнему большому обновлению в 2023 году

В «Мерседесе» дали оценку последнему большому обновлению в 2023 году
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Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о последнем большом обновлении, представленном на минувшем Гран-при США.

«Если посмотреть на выступления в Остине и Мексике, очевидно, можно сказать, что мы сделали шаг вперёд, учитывая, что такие машины, как «Макларен» и «Феррари», эффективно показывают себя на подобных трассах.

Имейте в виду, что все ведущие команды вносили обновления в машину перед последними гонками. Крайне важно соответствовать им в развитии и даже превосходить их, чтобы иметь возможность продолжать бороться.

Мы собираем много данных о машине, и такая информация, как нагрузки на днище, нагрузки на крылья и в целом на машину, отлично коррелирует с тем, чтобы мы увидели в аэродинамической трубе», — сказал Шовлин на YouTube-канале «Мерседеса».

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