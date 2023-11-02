Валентино Росси примет участие в тестах новичков на этапе WEC в Бахрейне

Итальянский гонщик, семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси поучаствует заезде новичков на последнем этапе сезона-2023 чемпионата по гонкам на выносливость WEC, который пройдёт в Бахрейне 5 ноября по завершении чемпионата WEC. Именитый итальянец будет управлять болидом WRT Oreca 07, выступающим в классе LMP2.

«Очень рад впервые попробовать себя в LMP2! Это прекрасная возможность со стороны команды WRT, потому что у нас есть планы, чтобы я протестировал гиперкар BMW в будущем. Прежде чем тестировать его, было бы неплохо опробовать LMP2, потому что он аналогичен с точки зрения прижимной силы и мне интересно понять мой потенциал», — приводит слова Росси Motorsport.

Отметим, что 45-летний итальянец после ухода из MotoGP по завершении сезона-2021 поставил задачу на участие в гонке «24 часа Ле-Мана». После года в Audi GT3 Росси присоединился к BMW для участия в GT World Challenge Europe.