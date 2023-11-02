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Во Вьетнаме собрали Tesla Cybertruck из дерева за 100 дней

Во Вьетнаме собрали Tesla Cybertruck из дерева за 100 дней
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Во Вьетнаме усилиями семейной компании ND Woodworking Art, которой владеют отец с сыном, за сто дней собрали деревянную реплику пикапа Tesla Cybertruck.

Кузов автомобиля выполнен из деревянных панелей на металлическом каркасе и полностью повторяет очертания Tesla Cybertruck, хотя и в немного меньшем масштабе. Стёкла машины сделаны из пластиковых листов, а сзади даже имеется багажник.

В движение автомобиль приводится небольшим электромотором, который не позволяет достигать высокой скорости.

Напомним, электропикап Tesla Cybertruck был представлен в 2019 году и с тех пор остаётся одним из самых ожидаемых автомобилей года. Предполагается, что после нескольких переносов серийное производство машины начнётся в этом месяце.

Кроме того, ранее Илон Маск посетил Гран-при США Формулы-1 на Tesla Cybertruck, а недавно появились видео испытаний пикапа на бездорожье.

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