Ферстаппен ответил на вопрос, станет ли помогать Пересу в борьбе за 2-е место с Хэмилтоном

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, согласится ли помочь товарищу по команде Серхио Пересу сохранить второе место в общем зачёте пилотов. Годом ранее Ферстаппен отказался выполнять командный приказ пропустить Переса, который тогда вёл борьбу с Шарлем Леклером за вторую позицию в чемпионате, чем вызвал недовольство мексиканца. Сейчас Серхио борется за второе место с Льюисом Хэмилтоном из «Мереседеса».

«Хороший вопрос. Я уверен в Чеко и думаю, что он сможет остаться впереди, ведь в целом у нас более быстрая машина. Мне кажется, что в прошлом году это было представлено не в очень хорошем свете. А вообще было бы лучше, чтобы мы просто не оказывались в такой ситуации. Думаю, так будет лучше для всех», — приводит слова Ферстаппена Racer.

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