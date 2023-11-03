Цунода рассказал о чувстве вины из-за аварии с Пиастри на Гран-при Мексики

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о выступлениях на Гран-при Мексики, на котором он претендовал на высокие позиции, но стал инициатором аварии с Оскаром Пиастри и завершил гонку вне топ-10. Цунода также рассказал, как инцидент повлиял на его психологическое состояние.

«Я был очень расстроен после гонки, потому что потерял возможность набрать очки для команды. До этого у меня была хорошая гонка, поэтому я испытал огромное разочарование, и на самом деле мне было трудно пережить разочарование в тот день. Обычно в Мексике можно наслаждаться. В действительности, я всё отменил и просто остался в номере. Это был важный момент, и определённо пятое место было возможным.

Прежде всего чувствую себя виноватым. Я не знаю, сознательно это или нет, но мне просто становится очень плохо, если я неудачно выступаю и отвлекаюсь после неудачной гонки. Может быть, это и хорошо, но это будет личная вещь. Это будет временно. Я подумал обо всём, что могу улучшить в будущем. Конечно, мне было тяжело, но это позволило мне переосмыслить некоторые вещи. Для меня нормально, если получается плохая гонка, но вечеринки я устраиваю только после успешных гонок», — приводит слова Цуноды Crash.net.