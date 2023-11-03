Над трассой в Сан-Паулу объявлен оранжевый уровень угрозы из-за шторма

Сегодня, 3 ноября, на «Автодроме Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» в бразильском Сан-Паулу запланированы первая свободная практика и квалификация Гран-при Бразилии Формулы-1.

Проведению заездов могут помешать экстремальные погодные условиях, включающие сильные порывы ветра и проливные дожди. Над Сан-Паулу, столицей одноимённого бразильского штата, объявлен оранжевый уровень штормовой опасности. Национальный институт метеорологии Бразилии сообщает, что режим будет действовать в течение суток, начиная с вечера четверга и заканчивая вечером пятницы. Таким образом, заезды, назначенные на пятницу, находятся под риском отмены.

Напомним, начало первой свободной практики запланировано на 17:30 мск (11:30 Сан-Паулу), ожидаемое время начала квалификации к основной воскресной гонке — 21:00 мск (15:00 Сан-Паулу).