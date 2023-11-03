Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон заявил, что не собирается завершать сезон без победы

Льюис Хэмилтон заявил, что не собирается завершать сезон без победы
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в преддверии Гран-при Бразилии высказался о форме его команды и рассказал о своих целях на три завершающих этапа чемпионата Формулы-1.

«Я ожидаю, что «Ред Булл» будет блистать, потому что у них великолепный болид, но если это не так, то я буду готов дать им бой. Если будет похоже на что-то вроде Остина и мы сможем поработать со стратегией — это будет невероятно. В прошлом году я ушёл с пустыми руками, я не планирую такого же на текущий сезон.

После последних двух гонок я получал сообщения от людей, которые говорили, что всё выглядит хорошо, на что я отвечал, что в конце прошлого сезона всё тоже выглядело хорошо, но в начале года мы отставали на 1,5 секунды. Поэтому я не поражён тем, где мы сейчас находимся. Я счастлив и горжусь. Единственная причина, по которой я финиширую на подиумах — работа на заднем плане.

На сегодняшний день я думаю долгосрочно, а затем краткосрочно, просто пытаясь завоевать второе место в личном зачёте и закрепить второе место в Кубке конструкторов, потому что оно важно для всей команды», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен ответил на вопрос, станет ли помогать Пересу в борьбе за 2-е место с Хэмилтоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android