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Японские тюнеры показали уникальный McLaren 720S

Японские тюнеры показали уникальный McLaren 720S
McLaren 720S от Liberty Walk
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Японская тюнинг-компания Liberty Walk представила суперкар McLaren 720S, подготовленный для выставки SEMA. В первую очередь тюнеры сосредоточились на обвесе автомобиля, который теперь стал ещё немного ниже.

McLaren 720S от Liberty Walk отличают крепления на крыльях, а также фартук в передней части и обновлённые юбки по бокам автомобиля. Кроме того, инженеры переработали задний диффузор, соединяющийся с задним антикрылом.

Под капотом у автомобиля оригинальный 710-сильный мотор — четырёхлитровый V8 M840T с двумя турбинами. Максимальная скорость McLaren 720S от Liberty Walk не сообщается, но известно, что оригинальная модель способна достигать 340 км/ч.

Выставка SEMA Show проходит в Лас-Вегасе и завершится 4 ноября.

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