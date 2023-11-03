Ферстаппен усомнился, что на Гран-при Бразилии «Ред Булл» выступит успешно

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что он ожидает от предстоящего Гран-при Бразилии, высказав предположение, что эта трасса не будет подходить его болиду.

«В прошлом году у нас был не лучший гоночный уикенд, а теперь, учитывая формат спринта, задача быть на вершине усложнится. У нас было несколько идей, почему прошлый год не сложился хорошо, но нужно провести одну свободную практику, чтобы убедиться, что в этом году будет лучше. Здесь много высоких градусов, и сложно настраивать машину на повороты с невысокой скоростью. Я не думаю, что наш болид не очень хорош в медленных поворотах, так что посмотрим.

Нам определённо нужно стараться выступить лучше, потому что в прошлом году это был не лучший наш уикенд. Много чего происходит, каждые выходные всё меняется. В некоторые выходные можно получить больше, а когда-то меньше. Иногда вы сразу же берётесь за дело, и машина невероятна с того момента, как только вы прикасаетесь к её настройкам. В то же время бывают выходные, когда сложнее разобраться в настройках», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.