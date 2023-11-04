Джордж Расселл потеряет две позиции на стартовой решётке Гран-при Бразилии

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл получил штраф от стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1. Перед гоночным уикендом была внедрена новая инструкция, согласно которой пилоты не имеют права блокировать других пилотов, когда пытаются создать разрыв на выезде с пит-лейна от едущего впереди гонщика. Однако Расселл нарушил эту инструкцию: он не сместился максимально влево и тем самым заблокировал находившихся позади гонщиков.

Стюарды рассмотрели все обстоятельства инцидента и признали британского пилота «Мерседеса» виновным в нарушении правил. В качестве наказания Расселл потеряет две позиции на стартовой решётке воскресной гонки и, таким образом, будет стартовать не шестым, а восьмым. По одному месту отыграют Ландо Норрис и Карлос Сайнс.