Расселл: хотел заехать в боксы за новыми шинами, так как был уверен, что окажусь последним

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Бразилии.

«Погода сегодня была просто сумасшедшей! Никогда не видел таких резких изменений, как во время третьего сегмента. Я был очень расстроен своим последним быстрым кругом. Я скользил, сцепления не было. Я особо не видел дождя на визоре, но проигрывал секунду и хотел заехать в боксы за новыми шинами, так как был уверен, что окажусь последним. Мы, однако, закончили шестыми, пусть даже круг был разочаровывающим. Это неплохое место для старта.

Команда проделала отличную работу, машина здесь хорошо работает. Мы также знаем, что гоночный темп важнее скорости на одном круге. Мы всё равно нацеливаемся на завоевание подиума. «Астон Мартин» сегодня был быстр, они стартуют впереди нас, но я надеюсь, что наш гоночный темп лучше. Ожидаю, что во время гонки в воскресенье будет несколько пит-стопов, так что всё в игре. Посмотрим, как мы выступим в оставшейся части уикенда», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».