Гонщики «Альпин» потеряют по два места на стартовой решётке Гран-при Бразилии

Пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон вслед за представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом получили наказания за неисполнение нового правила, которое выло введено в Формуле-1 перед Гран-при Бразилии.

Перед гоночным уикендом была внедрена новая инструкция, согласно которой пилоты не имеют права блокировать других пилотов, когда пытаются создать разрыв на выезде с пит-лейна от едущего впереди гонщика. Гасли и Окон, равно как и Расселл, нарушили эту инструкцию: Пьер и Эстебан не сместились максимально влево и тем самым заблокировали находившихся позади гонщиков.

Изучив детали инцидентов, судьи оштрафовали Гасли и Окона потерей двух мест на стартовой решётке. Эстебан и Пьер должны были стартовать 12-м и 13-м, однако теперь пропустят вперёд Кевина Магнуссена и Александера Албона и примут старт в воскресной гонке 14-м и 15-м.