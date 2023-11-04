В «Мерседесе» объяснили, почему так сильно потеряли темп в третьем сегменте

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии, где пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали пятый и шестой результаты соответственно.

«Нам удалось вывести обе машины в третий сегмент, и для каждой всё ещё были доступны два новых комплекта мягких шин. Всё выглядело так, что мы будем бороться за места в тройке сильнейших.

Мы рано покинули боксы на свой последний заезд и встали в очередь в конце пит-лейна. Конечно, было правильно быть впереди всех, но в ожидании зелёного света мы слишком сильно потеряли температуру шин. Поэтому у нас не было хорошего сцепления на круге. Это обошлось нам слишком дорого, учитывая, что трасса начала намокать от дождя. Было неприятно оказаться на пятом и шестом местах, но если мы сможем обойти болиды «Астон Мартин» на ранних этапах воскресной гонки, то мы будем бороться за подиум», — приводит слова Шовлина пресс-служба немецкой команды.